Już 9 czerwca konferencja prasowa o kryzysowej sytuacji w przemyśle drzewno-meblarskim

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje decyzje, które prowadzą do upadku polskiej branży drzewnej i meblarskiej – alarmują przedstawiciele sektora. Ich zdaniem ograniczanie dostępu do drewna jako kluczowego surowca oznacza zagrożenie dla setek tysięcy miejsc pracy, osłabienie polskiego przemysłu i wzrost uzależnienia od importu. O skali problemu i jego konsekwencjach będą mówić uczestnicy konferencji prasowej Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

Konferencja prasowa będzie poświęcona skutkom zmian wpływających na dostępność drewna – kluczowego surowca dla jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Uczestnicy przedstawią najnowsze dane dotyczące kondycji sektora drzewno-meblarskiego oraz odniosą się do planowanych i wdrażanych decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki analiz pokazujących aktualną sytuację branży, a następnie odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców i ekspertów. Dyskusja będzie dotyczyć m.in. wpływu ograniczania podaży drewna na polską gospodarkę, rynek pracy, konkurencyjność przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo surowcowe państwa.

Na zakończenie Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna przedstawi postulaty skierowane do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz rządu, wskazując działania, które są niezbędne dla zapewnienia stabilnych warunków funkcjonowania sektora.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału w wydarzeniu.

Termin: 9 lipca 2026 r. (czwartek), godz. 14:00

Miejsce: Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul.Bracka 6/8

W konferencji wezmą udział:

Jarosław Michniuk, Wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Tomasz Katewicz, Prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich

Jędrzej Kasprzak, Prezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Bartosz Bezubik, Wiceprezydent Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce

Marek Szymczak, Ekspert Branżowy Stowarzyszenia Papierników Polskich

Tomasz Wiktorski, Prezes B+R Studio

Prosimy o potwierdzenie obecności do 8 lipca: Alesia Kępczyńska, alesia.kepczynska@oigpm.org.pl

Po zakończeniu konferencji przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi oraz możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z uczestnikami wydarzenia.

Zapraszamy serdecznie!

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna to porozumienie, którego celem jest ochrona i wspieranie rozwoju polskiego przemysłu drzewnego oraz promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Koalicję tworzą organizacje i podmioty, które reprezentują przemysł meblarski, tartaczny, płytowy i papierniczy.

Kontakt dla mediów: Marta Banach, tel. 789 326 097