Prezydent zaprasza do siebie branżę drzewną i meblarską

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna, wraz z innymi reprezentantami sektora drzewnego i leśnego, została zaproszona na spotkanie w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, które odbyło się 9 stycznia 2026 roku. Rozmowy zostały zorganizowane z inicjatywy doradcy Prezydenta, Sławomira Mazurka, a w spotkaniu uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianego sektora leśnego, drzewnego i meblarskiego, w tym reprezentanci Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna. W imieniu KnRPD w spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Michniuk, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Filip Drofiak, prezes zarządu MM Kwidzyn, Tomasz Brodecki, prezes zarządu PLWD, Michał Budnicki, zastępca dyrektora ds. zakupów w Stora Enso Wood Products, Bartosz Bezubik, prezes zarządu Biaform, Hubert Durczak, dyrektor ds. zakupów drewna Silva i Jerzy Majewski, pełnomocnik Stowarzyszenia Papierników Polskich oraz członek rady nadzorczej MM Kwidzyn.

Podczas spotkania Jarosław Michniuk, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i Piotr Garstka, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. przedstawili aktualną, trudną sytuację przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce, zwracając uwagę na narastające problemy strukturalne i konsekwencje ograniczonego dostępu do surowca. Bartosz Bezubik omówił natomiast wpływ moratorium z 8 stycznia 2024 roku na funkcjonowanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz przedsiębiorstw kupujących tam drewno i świadczących usługi na rzecz RDLP Białystok. Głos zabrali również między innymi przedstawiciele Protestu Branży Drzewnej, związków zawodowych istniejących w Lasach Państwowych, dyrektor Janusz Dawidziuk Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego, prof. Stanisław Drozdowski, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, a także przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Płytowego Eugeniusz Formejster, którzy odnieśli się do społecznych i pracowniczych skutków obecnej polityki wobec sektora.

Ponad trzygodzinne spotkanie podsumował minister Mateusz Kotecki, podkreślając, że Pałac Prezydencki pozostaje przestrzenią otwartą na dialog i swobodną, merytoryczną wymianę poglądów. Zwrócił również uwagę na potrzebę pogłębionej edukacji społeczeństwa, w tym w zakresie leśnictwa i roli gospodarki drzewnej, a także zawnioskował o zorganizowanie kolejnego spotkania poświęconego tej tematyce.

– Zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego jest wyraźnym sygnałem, że trudna sytuacja branży drzewnej i meblarskiej coraz szerzej przebija się do świadomości decydentów, niezależnie od opcji politycznych. To również dowód, że pogłębiające się problemy tej gałęzi polskiego przemysłu zostały dostrzeżone na najwyższym szczeblu państwowym. Mamy nadzieję, że przełoży się to na konkretne działania i realne wsparcie dla sektora, który odgrywa tak istotną rolę w polskiej gospodarce – podsumowuje spotkanie Jerzy Majewski, pełnomocnik Stowarzyszenia Papierników Polskich, członek rady nadzorczej MM Kwidzyn i reprezentant Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

***

Informacje o Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna to inicjatywa stowarzyszeń i firm reprezentujących przemysł: meblarski, płytowy, papierniczy i tartaczny. Promujemy drewno jako materiał najbardziej przyjazny człowiekowi, naturalny, odnawialny, podlegający recyklingowi. Przeciwdziałamy spalaniu drewna przez energetykę zawodową. Dążymy do wprowadzenia klasyfikacji odpadów drzewnych.

Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna w liczbach:

- ok. 5% polskiego PKB (cały przemysł drzewny ok. 6% polskiego PKB),

- ok. 350 000 osób bezpośrednio zatrudnionych w firmach (cały przemysł drzewny ok. 450 000 osób zatrudnionych

w firmach),

- 2 eksporter i 6 producent mebli na świecie,

- 2 miejsce w Europie i 7 miejsce na świecie pod względem produkcji płyt drewnopochodnych,

- 7 producent i 8 eksporter Europie w branży papierniczej,

- 1 eksporter w Europie w zakresie podłóg,

- 2 miejsce w Europie w zakresie eksportu jako branża drzewna ogółem,

- zakupy drewna w lasach państwowych przez podmioty reprezentowane przez Koalicję na Rzecz Polskiego Drewna - ok. 12 mln m3.